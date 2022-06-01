نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم 2022، بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل قليل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بنسبة نجاح بلغت 73.35%، مُعلناً أسماء أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام، والذين بلغ عددهم 52 طالبا وطالبة بينهم 26 طالبا بالمدارس الحكومية و26 بالمدارس الخاصة، وجاري رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وتوزيعها في المدارس المختلفة ليتسنى لكافة الطلاب وأسرهم الحصول عليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم 2022

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من هنــــــا، أو من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــا أمّا الطلاب الأوائل فقد بلغ عددهم وقد أعلن محافظ الفيوم أسمائهم.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 63633 طالبا وطالبة نجح منهم 73.35%، ومن له حق دخول الدور الثاني 26.65%، بالإضافة إلى 9 طلاب في مدارس النور للمكفوفين نجحوا جميعاً، و38 طالبا وطالبة في مدرسة الأمل لضعاف السمع نجح منهم 95%، و375 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية نجح منهم 66%.

محافظ الفيوم يهنئ المتفوقين

وكان محافظ الفيوم قد قدّم تهانيه القلبية الخالصة للطلاب الناجحين والمتوفين، مطالباً منهم بذل المزيد من الجهد في المرحلة التعليمية المقبلة للحفاظ على التفوق والنجاح الدائم، ولتحقيق أحلامهم بسهولة ويسر، فهم سواعد مصر.