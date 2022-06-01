فسخت خطبتها منه وتزوجت فانتقم من زوجها.. والمحكمة تعاقبه بالمشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لإدانته بإشعال النيران في أحد الأشخاص الذي تزوج من خطيبته السابقة بمنطقة البساتين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات، عن قيام المتهم «أحمد. س، 25 عاما، سائق»، بالشروع في قتل المجني عليه «إسلام مصطفى» بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بغير سبق إصرار وترصد، وذلك بعدما استل أحد أدوات بطشه التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وهي زجاجة بها مادة مساعدة على الاشتعال «بنزين»، وولاعة، وأشعل النيران فيه، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما أضافت أوراق القضية، أن المتهم حمل «بنزين، وولاعة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وهو ما أسفر عن إصابة المجني عليه بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وكان قصده من ارتكاب الجريمة هو إزهاق روحه، ولكن خاب مقصده لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليه للعلاج داخل أحد المستشفيات.

مشادة كلامية

وخلال تحقيقات النيابة العامة، التي أجريت مع المجني عليه، أفاد أنه حال استقلاله لدراجته النارية «توكتوك»، فوجئ بالمتهم يحاول إيقافه عن السير في طريقة، فنشبت بينهما مشادة كلامية، نهره في سياقها من التحرش بزوجته وهرع لدراجته وأخرج زجاجة تحوي البنزين وسكبها على جسده وأضرم به النيران قاصدًا من ذلك قتله.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، تبين أن السبب وراء ارتكاب المتهم للجريمة هو وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم، وذلك لكون الأخير تزوج من كانت بخطبة الأول، فنشبت بينهما مشادة بالطريق العام، على إثرها استل زجاجة تحوي مادة البنزين المعجلة للاشتعال من دراجته وسكبها على جسده وأضرم به النيران بواسطة ولاعة كانت بحوزته، محدثا به الإصابات قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته لتدارك المجنى عليه بالعلاج.