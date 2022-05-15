المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة الشروع في قتل عامل لخلافات الجيرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل عامل، في دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

الواقعة بدأت في يوليو 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي 2021، بدائرة مركز طهطا، عندما قام «ع. ع»، 24 عاما، وشقيقه «ب. ع»، 27 عاما، من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بمحاولة قتل «ح. ع»، 25 عاما، عامل من مركز طهطا بمحافظة سوهاج أيضا، حيث أطلق الشقيق الأول النار صوب المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته بندقية آلي، مع تواجد شقيقه الثاني بمسرح الجريمة لمساعدته، حيث انتظرا المجني عليه عقب عودته من عمله مساءً، قاصدين قتله لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

وفور إطلاق النار، فر المتهمان هاربين وتم نقل المجني عليه لمستشفى طهطا المركزي وإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وقد جهت النيابة للمتهمين «ع. ع»، 24 عاما، وشقيقه «ب. ع»، 27 عاما، تهمة الشروع في قتل «ح. ع»، 25 عاما، عامل، بأن أطلق الأول صوب المجني عليه عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته، مع تواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.