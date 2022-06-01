عاجل .. السيسي لـ«المفوض الأوروبي»: قضية السد الإثيوبي وجودية لمصر وشعبها

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، كما أعرب في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

موقف مصر ثابت بشأن حل عادل لقضية سد إثيوبيا

وتناول اللقاء قضية سد إثيوبيا، حيث أكد الرئيس السيسي للمفوض الأوروبي، أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمّنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.

القضية الفلسطينية

كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

مستجدات الأوضاع في ليبيا

وشهد اللقاء كذلك، التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث جرى التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية إنهاء وجود الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأنّ مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية، ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.