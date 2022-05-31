السيسي: COP27 فرصة لإظهار وحدة العالم ضد تهديد وجوده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مما يدل على قصص النجاح الفعلية في تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات، موضحًا أنه يعتقد بشدة أن COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.

نسعى لأن COP27 يكون بمثابة نقل العالم من التفاوض إلى التنفيذ

وأضاف «السيسي»، خلال كلمة الترحيب بقمة المناخ، والذي نشر على موقع جمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية والتي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين 6 لـ18 نوفمبر القادم: «نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح COP27 هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ وحيث يتم ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحيث شرعنا بشكل جماعي في السير على طريق نحو الاستدامة، والانتقال العادل، وفي النهاية مستقبل أكثر إخضرارًا للأجيال القادمة. مرحبًا بكم في شرم الشيخ. مرحبًا بكم فيCOP27».