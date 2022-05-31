السيسي: قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام، تصادفت مع الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي الثلاثين عامًا التي تلت ذلك، قطع العالم شوطًا طويلاً في مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكبنا.

تطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه

أضاف السيسي، في كلمة ترحيبية بقمة المناخ، الذي نشر على موقع جمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة بين 6 لـ18 نوفمبر المقبل: «نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ بشكل أفضل، وتقييم آثاره بشكل أفضل، وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه»

يجب التخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري

قال الرئيس، إن بعد ثلاثين عامًا وستة وعشرين مؤتمرًا من اجتماعات الأطراف، أصبح لدينا الآن فهم أوضح، لمدى أزمة المناخ المحتملة، وما يجب القيام به لمعالجتها بشكل فعال، العلم موجود ويظهر بوضوح الحاجة الملحة التي يجب أن نتصرف بها، فيما يتعلق بالتخفيض السريع لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف السيسي: «علينا اتخاذ الخطوات اللازمة، لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ».