السيسي لـ«العالم»: مصر تتطلع للترحيب بكم جميعا في «COP27» بشرم الشيخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في عام 2015، اجتمع العالم، وأظهر الإرادة لتقديم الحلول الوسط اللازمة التي أدت إلى الاعتماد الناجح لاتفاق باريس الخاص بالتغير المناخي، واليوم، وفي ضوء الرسائل الواضحة في التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبعد COP26 في جلاسكو، نحن مدعوون مرة أخرى للعمل بسرعة، إذا أردنا حقًا تحقيق هدف 1.5 درجة، وبناء قدرتنا على الصمود، وتعزيز قدرتنا على التكيف.

نسعى لبناء قدراتنا على الصمود والتكيف

أضاف السيسي، خلال كلمة الترحيب بقمة المناخ، الذي نشر على موقع جمهورية مصر العربية الخاص بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة بين 6 لـ18 نوفمبر المقبل: «وفي حين أن هذه بلا شك تعهدات كبرى، مع وضع ذلك في الاعتبار، تتطلع مصر وشعبها، إلى الترحيب بكم جميعًا في COP27 في شرم الشيخ، إذ نثق بأن العالم سيجتمع معًا مرة أخرى، لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها وقتنا».