المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بالتزوير في محررات رسمية.

صدَر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان عبدالوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن، وخالد عبدالرحمن سالم عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

تزوير توكيل خاص

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، أنَّه خلال العام 2020 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، قيامه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بأن اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهي الموثقة بمكتب شهر عقاري الموسكي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل خاص حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

تفاصيل القضية

وحسب التحقيقات، اتفق المتهم مع المجهول على مثوله أمام الموظف، منتحلاً اسم آخر، وأمده برخصة قيادة خاصة مثبت رقم قومي سالف الذكر مزورة وأن يوقع باسمه خلافًا للحقيقة، على ما يفيد توثيق التوكيل بالسجل الخاص فمثل المجهول أمام الموظف المختص ورخصة القيادة المزورة وأمدها بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل، فقام الموظف المختص بتوثيق التوكيل واستخراجه، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.