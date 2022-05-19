بعد إفساد حيل تزوير الشهادة.. اعرف الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن البرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج، التي تعمل وزارة الصحة والسكان على تطويره، من التجهيز حاليا لتدشين مبادرة للفحص، بهدف إنشاء جيل صحي خالي من الأمراض، التي تتنج عن بعض الزيجات، من خلال الكشف المبكر على الطرفين، وسرعة تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

البرنامج القومي للمقبلين على الزواج

أشار المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تخصيص ما يقرب من 300 مركز طبي، بمختلف الإدارات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وجميعهم مجهزين على أعلى جودة، للانضمام إلى مراكز استقبال المقبلين على الزواج، ليصبح إجمالي المراكز 600، مشيرا إلى أن المبادرة التي يجري الإعداد لها، ستكون مقسمة إلى عدة مراحل.

تحاليل وفحوصات قبل الزواج

استعرض المصدر بوزارة الصحة، التحاليل التي من المقرر أن تتضمنها مباردة فحص المقبلين على الزواج، وهي: «الفحصوات العامة، والفحص المعملي ويقصد به فحص الدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وتحليل السكر، وفحص الفيروسات»، بالإضافة إلى «المشورة»، ويقصد بها تقديم النصائح للعروسين عن كيفية تنظيم الأسرة، والتوعية ببعض الأمراض التي قد تنتقل من خلال العلاقة الزوجية، وكيفية الحماية منها.

وردا على سؤال بشأن تزوير الشهادات الصحية، من قبل بعض الشباب أثناء استعدادهم للزواج، أكد أنه تم اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة تلك الحيل، إذ سيتم استخراج الشهادة الصحية مميكنة ومؤمنه مدعومة بـ«QR Code»، مرتبط بدار الوثائق المصرية، وذلك بعد الانتهاء من جميع التحاليل والفحوصات، حتى لا يتم تزويرها.

وحذر المصدر، من خطورة تزوير الشهادات الصحية، مؤكدا ضرورة الخضوع إلى كل الفحوصات والتحاليل، خاصة أن هناك فرقا طبية مدربة على أعلى مستوى، للتوعية والحماية، وهناك أمراضا بالفعل تنتقل وتخلق أطفالا بهم عيوب خلقية، وتكلف الدولة الكثير، مشددا على أن الكشف المبكر يعمل على اكتشاف هذه الأمراض، وحماية الأطفال والمقبلين على الزواج من هذه المشكلات.