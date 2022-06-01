المحكمة تنصف خالد عليش في دعوى قضائية ضد طليقته.. «سمحت برؤية طفلته»

قضت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، بإلزام طليقه الإعلامي خالد عليش، برؤية طفلته لمدة 11 ساعة أسبوعيا.

الاتفاق على حل الأمور بطريقة ودية

وقائع الدعوى في البداية، عندما انفصل الإعلامي خالد عليش عن طليقته، وكان يريد حل الأمور بينهما بطريقة ودية، وحرر عقد اتفاق بين طليقته وأفراد أسرته، وأقر خلاله أنه سيلتزم بدفع كافة المصاريف والنفقات الخاصة بطفلته الصغيرة، وكان ذلك الاتفاق مقابل أن تسمح له طليقته برؤية ابنته الصغيرة، بعيدا عن مركز الرؤية المحدد من قبل محكمة الأسرة.

التزام عليش بكافة البنود المحررة بينه وبين طليقته

وبعد تحرير الإعلامي خالد عليش للاتفاق المبرم بينه وبين طليقته، التزم بكل بنوده ولكن فوجئ أن طليقته ترفض تنفيذ البنود المتفق عليها بينهما، وطلبت أن تكون الرؤية في أحد مراكز الشباب، وهو ما قد يسبب ضررًا بطفلته الصغيرة، وهو الأمر الذي جعله يلجأ إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى ضد طليقته، بحسب تصريحاته.

مستندات تسديد عليش للنفقات والمصروفات

وبعد تداول الدعوى أمام محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حضر الإعلامي خالد عليش في جلسة الحكم، وتحدث عن معاناته وحرمانه من رؤية نجلته الصغيرة، وتقدم محامي عليش المستندات التي تفيد تسديد موكله لكافة المصروفات والنفقات الخاصة بالطفلة وبمدرستها الدولية حتى تاريخه، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها في صالح الإعلامي خالد عليش.