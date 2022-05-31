السياحة :ارتفاع طلبات السياح العرب لزيارة سهل حشيش والساحل الشمالي

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الغردقة وسهل حشيش والجونة والساحل الشمالي ستكون أكثر المدن المصرية قدرة على جذب السياح العرب خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك لإمتلاكها بنية تحتية متميزة فضلا عن مقوماتها الطبيعية والسياحية وجودة خدماتها الفندقية التي تتوافق مع رغبات السائح العربي، مشيرا إلى أن تلك المدن تطبق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بإحترافية تامة.

تسهيلات الحصول على تأشيرة دخول مصر

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن هناك تسهيلات كثيرة تقدمها الدولة لجذب السياح العرب خاصة في التيسيرات المقدمة للحصول على التأشيرة وإنهاء إجراءات دخول مصر فى وقت قياسي، لافتا إلى أن الإجراءات المطبقة حاليا ساهمت في تغيير الصورة الذهنية لمصر بصورة إيجابية.

زيادة في أعداد السياح العرب

وأشار «إدريس»، إلى أنه فى ظل الإرتفاع المتوقع للحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى كل من الغردقة والجونة والساحل الشمالي وسهل حشيش خلال فصل الصيف، فإنه ينبغي عقد ندوات ولقاءات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي بتلك المدن من سائقين وعاملين بالبازارات والفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية بالخدمات التي يجب تقديمها للسائح العربي لضمان إستمراره في القدوم لمصر وتكرار زيارته لها أكثر من مرة.

وأشاد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بالمنشآت الفندقية الموجودة بتلك المدن والتي لا تقل عن نظيرتها في أهم دول العالم المتقدمة سياحيا، مطالبا شركات الطيران العاملة في السوق المصرية وبخاصة الشركات المصرية والخليجية بإستثمار الإقبال المتوقع من السياحة العربية بتدشين خطوط طيران مباشرة من العديد من العواصم والمدن العربية إلى كل من الغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي وسهل حشيش وغيرها من المدن السياحية بالبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية .

يشار إلى أن السياح السعوديين إحتلوا المركز الأول عربيا في أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري.