تنمية المشروعات: الأثاث الدمياطي علامة مميزة على مستوى العالم

قال حسام شبكة، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بدمياط، إن الدورة الـ15 من فعاليات معرض «صنع في دمياط»، المختصة بصناعة الأثاث بالمحافظة، تضمنت الكثير من العروض المميزة، لافتا إلى أن الأثاث الدمياطي يعد علامة مميزة بالنسبة للأثاث على مستوى العالم.

73 عارضا في «صنع في دمياط»

أضاف «شبكة» خلال لقاء مباشر من المعرض، مع نشرة الأخبار الخاصة بفضائية «DMC»، أن الدورة المقامة حاليا، تشمل اشتراك ما يقارب من 73 عارضا، في مختلف أنشطة صناعة الأثاث، كحجرات النوم، وحجرات السفرة، والأنتيكات، والأنتريهات، والصالونات بمختلف أشكالها وأنواعها.

وأوضح أن معرض «صنع في دمياط»، شهد عروضا من شباب تابعين لجهاز تنمية المشروعات، تضمنت فرش شقة كاملة تتكون من 4 غرف، وهي غرفة نوم كبيرة، وغرفة نوم أطفال، وغرفة سفرة وأنترية، تصل سعرها إلى 48 ألف جنيه فقط.

تسويق لمشروعات الأثاث

أكد مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بدمياط، أهمية إقامة هذه السلسلة من المعارض، لفتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الأثاث المشهور بها أبناء دمياط، لما تتميز به من جودة عالية وسعر منافس، مقارنة بمثيلها بالمنتجات المستوردة، لافتة إلى أهميته للمستهلك المصري، الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة.

وأشار إلى أنّ الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة بشكل عام، تعمل على استمرارها وتطورها، بما يساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل للشباب والحرفيين بسوق العمل.