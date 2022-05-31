القمح يغرق صوامع دمياط: الكميات 3 أضعاف والمحافظة تستعين بشون الدقهلية

ارتفعت معدلات توريد القمح لشون محافظة دمياط، في بادرة غير مسبوقة، وفاقت كل التوقعات إذ وصل إجمالي ما جرى توريده من القمح موسم 2022 حتى الآن، 550 ألف طن، وهى 3 أضعاف ما جرى توريده خلال الأعوام السابقة، ما اضطر مسؤولي وزارتي التموين والزراعة للاستعانة بشون محافظة الدقهلية، وتحديدًا صومعة شربين ومحطات التقاوي بجمصة وشربين.

وتستقبل الشون والصوامع ومواقع الاستلام كل يوم عشرات الأطنان من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة التوريد خلال الأيام المقبلة، خاصة أن موسم التوريد ينتهي بنهاية أغسطس المقبل.

معدلات التوريد 3 أضعاف الأعوام السابقة

وقال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن معدلات توريد القمح في صوامع شربين بمحافظة الدقهلية باسم محافظة دمياط وصلت لـ34713 طنًا و325 كيلو قمح و10264طنا و935 كيلو بمحطة غربلة التقاوى بشربين، و150 طنا بمحطة التقاوي بجمصة، ليصل إجمالى ما تم توريده 550 ألف طن من المزارعين.

وأوضح «الغزاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكميات التي تسلمتها شون دمياط بخلاف كميات كبيرة وغير مسبوقة ومتوقع زيادتها، مضيفًا أن ما تم توريده هذا العام يساوى 3 أضعاف الأعوام السابقة، ولم تستطيع شون المحافظة استيعاب تلك الزيادات وجرى توجيه المزارعين لتوريدها بصومعة شربين بمحافظة الدقهلية من رصيد محافظة دمياط، نظرًا لارتفاع الكميات التي وردها المزارعون عن الكميات التي جرى توريدها خلال الأعوام السابقة.

9 شون تستقبل الأقماح من المزارعين

وأشار «الغزاوي» إلى هناك 9 شون لاستقبال محصول القمح من المزارعين في محافظة دمياط، وهي شون البنك الزراعي في فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقية والسلام بمساحة تخزينية لكل واحدة منهم بنحو 2560 طنًا، إضافة إلى شونة مضرب الزرقا بسعة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السيالة بطاقة تخزينية نحو 2700 طن.