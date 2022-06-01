قوافل «حياة كريمة» الطبية تواصل تقديم خدماتها.. الكشف على 402 حالة بالقنطرة

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عددا من الأنشطة التي نفذتها المبادرة اليوم الأربعاء، إذ وصلت القوافل الطبية الشاملة إلى جامعة قناة السويس، لتقديم المساعدات الطبية والخدمات العلاجية لأهالي قرى مركز القنطرة غرب الإسماعيلية.

القوافل الطبية تضم جميع التخصصات

وقعت القافلة الطبية، الكشف على 402 حالة في جميع التخصصات الطبية، والبيطرية، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، وجميعها بالمجان.

وأكد الحساب الرسمي لمؤسسة حياة كريمة على «فيسبوك»، أن القافلة قدمت خدمات توعوية وتثقيفية، حول طرق تنظيم الأسرة والأمراض المعدية لدى الأطفال، وطرق الوقاية منها، إلى جانب عقد ندوة للمزارعين، بغرض إيجاد حلول للمشاكل الزراعية، والرد على جميع الاستفسارات.

أمسية ثقافية في قرية برمشا

تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أقام فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المؤسسة في محافظة المنيا، أمسية ثقافية في قرية برمشا، ضمن فاعليات الدوار، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وتمحورت الأمسية حول ضرورة تعزيز تنمية المرأة ودورها في المجتمع، مع العمل على حل مشكلاتها، كما تضمنت الجلسات قافلة لجمعية راعي مصر، تضم تخصصات مختلفة للكشف والعلاج بالمجان.