«خميس» بعد مساعدة «حياة كريمة»: بيتي رجع أحسن من الأول رغم الحريق (صور)

أعادت مؤسسة الأمل للمزارع محمد خميس علي، صاحب المنزل المحترق بمحافظة أسوان، من خلال تقديم المساعدة والدعم له، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المزارع محمد خميس علي، الذي يسكن بقرية وادي النقرة بمركز نصر النوبة، لـ«الوطن»، إن المنزل تعرض لنشوب حريق نتج عنه تآكل محتويات المنزل بالكامل، ولم يتبق به أي شيء، مشيرا إلى أن مسؤولي حياة كريمة تواصلوا معه في اليوم التالي مباشرة بشكل عاجل، وقدموا له كافة أوجه الدعم له ولأسرته، وبدأوا أعمال ترميم المنزل.

وأضاف «خميس»: قدموا لنا أيضا بعض المواد الغذائية مثل السكر والزيت وغيرها، وأيضا وفروا لنا بالمجان كل ما يحتاجوا البيت من أجهزة كهربائية مثل ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، ومفروشات وأغطية، تعويضًا عما تعرض له منزلنا من أضرار بسبب الحريق الذي نشب به.

أجهزة كهربائية مجانية تدخل الفرحة على أسرة «خميس»

وأضاف أن فريق من المؤسسة ضم عددا من المتطوعين بأسوان قام بزيارة عاجلة لمنزله المحترق، وعاينوا ما حدث، وعلى الفور بدأوا في إصلاح الوضع، متابعا: «الحمدلله، كرم كبير من ربنا، خففوا عنا معاناتنا، وبيتنا هيرجع أحسن من الأول».

ووجه خميس الشكر لكل مسؤولي ومتطوعي «حياة كريمة» التي سرعان ما تواصلت معه وقدمت له الدعم، مؤكدا على أن المؤسسة أرسلت فريق هندسى قام بحصر التلفيات الموجودة بالمنزل من أجل العمل علي اصلاح الضرر بشكلٍ عاجل.

حياة كريمة تقدم الدعم العاجل

ويذكر أن حياة كريمة كانت أعلنت بالأمس التواصل مع محمد خميس علي، مزارع بقرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان، من أجل تقديم الدعم العاجل له، اثر نشوب حريق هائل التهم كافة محتويات منزله، إيمانًا من مؤسسة "حياةكريمة" بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبيةً لاحتياجاتهم، كمايأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لـ مؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين والتخفيف عن كاهل الفئات الاولي بالرعاية.