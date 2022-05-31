حياة كريمة تقدم مساعدة عاجلة لمواطن أسواني.. «رجع من السفر لقى بيته والع»

قبل نحو ثلاثة أيام تعرض منزل المواطن محمد صبحي، من أهالي قرية الحكمة بوادي النقرة في محافظة أسوان، إلى حريق التهم كل شيئ، أثاث وأجهزة كهربائية وتضررت الجدران أيضا، في غياب الأسرة المكونة من أب وأم وخمسة أبناء.

لم تمض إلا أيام قليلة حتى وصلت أنباء الحادثة إلى المسؤولين في مبادرة حياة كريمة بأسوان، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت المبادرة الرئاسية، أمس، الدعم العاجل واللازم لأسرة المواطن محمد صبحي، وذلك لتضرر منزلهم إثر الحريق الذى نشب به، وأدى إلى تلف كافة محتوياته.

تفاصيل حريق المنزل

يروي المواطن محمد صبحي في حديثه لـ«الوطن» كواليس الحريق الذي دمر منزله بالكامل، إذ كان البيت فارغا من أهله، أثناء سفر الأسرة بالكامل إلى مسقط رأسهم بمركز مغاغة في محافظة المنيا، واندلع حريق بسبب ماس كهربائي قضى على أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية كلها، «رجعنا لقينا البيت كله اتحرق بكل اللي فيه»، بحسب تعبيره.

فوجئ الأب المزارع، الذي يعيش في أسوان لاستلامه قطعة أرض زراعية هناك ضمن مشروع أراضي الخريجين، بتواصل المسؤولين بمبادرة حياة كريمة معه لمعاينة المنزل ورفع الأضرار ومساعدته، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تسليم الأسرة أجهزة كهربائية جديدة

وبعدها قام فريق مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان بزيارة عاجلة للمنزل المحترق، وتسلمت الأسرة عددًا من الأجهزة الكهربائية تتمثل في ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، إلى جانب تسليمهم عددًا من البطاطين ومواد غذائية، بحسب رواية المواطن محمد صبحي صاحب المنزل المتضرر، الذي وجه الشكر للمبادرة الرئاسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

حصر التلفيات بالمنزل

وتولى الفريق الهندسي بالمؤسسة الرئاسية، حصر التلفيات الموجودة بالمنزل للعمل على إصلاح الضرر بشكلٍ عاجل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مبادرة حياة كريمة.

ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المبادرة الرئاسية دعما لأحد الأسر المتضررة في محافظة أسوان، حيث أعلنت مؤسسة حياة كريمة، في لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تكفله بجهاز عروس بإحدى قرى محافظة أسوان المتضررة من السيول الشتاء الماضي، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي للمحافظة ولقائه بمجموعة من أهالي قرية غرب أسوان في ساحة أحد المنازل.