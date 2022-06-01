محسن منصور: استمرار عرض «هاملت بالمقلوب» على مسرح السلام

قال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب» من إنتاج الفرقة، يستمر في تقديم عروضه ضمن الموسم الثاني للعرض حتى السبت المقبل، العرض يقدم يوميا على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الساعة التاسعة مساء.

تفاصيل مسرحية هاملت بالمقلوب

وأضاف منصور، أن العرض المسرحي هاملت بالمقلوب منذ افتتاحه في شهر مارس الماضي، استطاع تحقيق نجاح نقدي وجماهيري كبير خلال الموسم الأول والثاني، وتم إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقرر دراسي على الطلاب هذا العام.

وقال مازن الغرباوي مخرج العرض، إن من ضمن نجاحات العرض، إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يدرسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، بالإضافة إلى جامعة بدر بقسم اللغه الإنجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها من المواد في جامعات أخرى.

وتابع مخرج العرض المسرحي هاملت بالمقلوب أن الإعداد للعمل المسرحي استغرق وقتًا طويلاً جدًا، حتى يكون على قدر أحلام وطموحات فريق العمل ويحقق التطوير المنشود في شكل الصورة المسرحية التي تقدم، وتحقق أيضًا تغييراً في الصورة النمطية الموجودة في المسرح المصري.

مسرحية هاملت بالمقلوب

«هاملت بالمقلوب» على خشبة مسرح السلام، التي حققت منذ افتتاحها نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف الدكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.