مازن الغرباوي يكشف تفاصيل انقلاب ميكروباص يقل فريق عمل «هاملت بالمقلوب»

أعلن المخرج مازن الغرباوي، عن تعرض أبطال مسرحية «هاملت بالمقلوب»، لحادث سير، قبل بدء العرض على خشبة مسرح السلام الليلة، في موسمه الثاني، بعد نجاح الموسم الأول.

إصابة أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

وكتب مازن الغرباوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إصابات بالجملة بين فريق عمل هاملت بالمقلوب، يا ستار يا رب، انقلاب الميكروباص بالمخرج المنفذ»، وأضاف، «ممثلة أخرى عربية تخبطها وهي بتعدي الشارع، ومنفذ الإضاءة يُنقل للعناية المركزة».

انطلاق الموسم الثاني من مسرحية هاملت بالمقلوب

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الثاني للعرض المسرحي هاملت بالمقلوب، ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 13 يومًا، على خشبة مسرح السلام، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، خلال الأيام الماضية.

العرض المسرحي هاملت بالمقلوب

ويُسلط العرض الضوء على واقع الإنسان في العصر الحديث، ومدى التغييرات التي طرأت على هاملت الإنسان، في هذا العصر المليء بالمتغيرات الصحية والسياسية والاجتماعية أيضًا، وكل الأمور التي نمر بها حاليًا من اختلاف في الفكر والثقافات.

وقال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، بالبيت الفني للمسرح، في تصريحات صحفية سابقة، إن فرقة «هاملت بالمقلوب»، استأنفت البروفات من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادًا لتقديم العرض في الوقت المتفق عليه، عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي.

أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

جدير بالذكر أن مسرحية هاملت بالمقلوب من بطولة الفنان خالد محمود، عمرو القاضي، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة، من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، ومن تأليف سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر.