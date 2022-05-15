«هاملت بالمقلوب» تستعد للعودة على مسرح السلام

قال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب»، من إنتاج الفرقة، استأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه ابتداء من يوم الخميس 19 مايو الجاري، وذلك بعد تحقيقه نجاحا كبيرا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي، وإقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقرر دراسي على الطلاب هذا العام.

محسن منصور: هاملت بالمقلوب استطاع تحقيق معادلة صعبة

وأضاف «منصور» في بيان، أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، إذ نال إشادات نقدية كبيرة جدا من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور.

يقول مازن الغرباوي مخرج العرض، إن من ضمن نجاحات العرض، إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يدرسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغه الانجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها من المواد في جامعات أخرى.

«هاملت بالمقلوب» تعرض على خشبة مسرح السلام

«هاملت بالمقلوب» على خشبة مسرح السلام، التي حققت منذ افتتاحها نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف الدكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، خراج مازن الغرباوي.