محسن منصور يعلن موعد عرض «هاملت بالمقلوب» بعد تعرض أبطالها لحادث

كشف الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، عن موعد عرض مسرحية هاملت بالمقلوب، بعد أن تعرض أبطالها إلى حادث سير مساء أمس، حسبما أعلن المخرج مازن الغرباوي.

وقال محسن منصور، لـ«الوطن»، «اليوم سنجري البروفات الأخيرة، قبل عرض المسرحية غدا، وسبب تأجيل العرض لمدة يوم هو أن أحد الأبطال سافر بعرضه إلى تونس، وسوف يعود اليوم مع البروفة النهائية».

وأضاف منصور أنّه تواصل مع المخرج مارن الغرباوي، وأنّ الأمر ليس بهذا التهويل، وأن منفذ الاضاءة الموجود في العرض عمره يتعدى 50 عاماً، ويدخن بشراهة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الثاني للعرض المسرحي هاملت بالمقلوب، ومن المقرر أن يستمر العرض لمدة 13 يومًا، على خشبة مسرح السلام، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، خلال الأيام الماضية.

إصابة أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

وأعلن المخرج مازن الغرباوي، تعرض أبطال مسرحية «هاملت بالمقلوب»، لحادث سير، قبل بدء العرض على خشبة مسرح السلام الليلة، في موسمه الثاني، بعد نجاح الموسم الأول.

وكتب مازن الغرباوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إصابات بالجملة بين فريق عمل هاملت بالمقلوب، يا ستار يا رب، انقلاب الميكروباص بالمخرج المنفذ»، وأضاف، «ممثلة أخرى عربية تخبطها وهي بتعدي الشارع، ومنفذ الإضاءة يُنقل للعناية المركزة».

العرض المسرحي هاملت بالمقلوب

ويُسلط العرض الضوء على واقع الإنسان في العصر الحديث، ومدى التغييرات التي طرأت على هاملت الإنسان، في هذا العصر المليء بالمتغيرات الصحية والسياسية والاجتماعية أيضًا، وكل الأمور التي نمر بها حاليًا من اختلاف في الفكر والثقافات.

أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب

يشار إلى أنّ مسرحية هاملت بالمقلوب من بطولة الفنان خالد محمود، عمرو القاضي، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة، من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، ومن تأليف سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر.