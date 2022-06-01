محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأسبوعي لبحث ومناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد، والنائب محمود أبو الخير، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب زكريا حسان، والنائب إلهامي البارودي، والنائب خليفة رضوان، والنائب محمد لبيب، والنائب عاطف كعربان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات

بدأ محافظ سوهاج الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، وكذلك عرض تقرير دار الهندسة بشأن متابعة تنفيذ المشروعات، وبعض الملاحظات في قطاعي "الصرف الصحي، والأبنية التعليمية، كما تم مناقشة استعدادات مركزي أخميم وطهطا لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وتوفير قطع الأراضي المطلوبة بكل مركز لإقامة المشروعات وفقا للاشتراطات والمعايير المطلوبة

موقف تركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM)

كما تناول الاجتماع موقف تركيب ماكينات الصراف الآلي (ATM) بمجمعات خدمات المواطنين، التي تم الانتهاء منها، بقرى المبادرة، حيث تقوم كلية الهندسة حاليا بتجهيز التصميمات الخاصة، بمواقع تلك الماكينات، واختيار الأماكن المناسبة لها بالمجمعات للتيسير على المواطنين، وناقش الاجتماع كذلك موقف توصيل شبكات الغاز الطبيعي والاتصالات بقرية " أم دومة " بطما، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء تلك الأعمال تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع رئيس مركز ومدينة البلينا بتمهيد وتسوية طريق عرابة أبيدوس، عقب انتهاء أعمال الصرف الصحي، لما يمثله الطريق من أهمية في الوصول إلى المناطق الأثرية بأبيدوس.