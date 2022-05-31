تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على النيل بمركز طهطا في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على حرم النيل، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

إزالة التعديات وتطبيق القانون

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة استهدفت "جزيرة الخزندارية" بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 1600 متر بحرم نهر النيل، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة طهطا، مشيرا إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجاري المائية.

تنفيذ قرارات إزالة ردم مخلفات

وأعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ قرارات إزالة ردم مخلفات، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وري وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

إزالة ردم بالمخلفات وكسر الحجر

وأوضح وكيل وزارة الري بسوهاج أن الحملة شملت قرية «نجع خليفة»، وقرية «اقصاص» بمركز المراغة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة ردم بالمخلفات وكسر الحجر والأتربة بحرم نهر النيل، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة المراغة، مشيراً إلى الاستمرار في إزالة التعديات، وتطبيق القانون، حفاظاً على نهر النيل والمجاري المائية.