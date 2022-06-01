اعرف إزاي تسافر مطروح 5 أيام بـ 1000 جنيه شاملة الإقامة والانتقالات

في إطار مبادرة «اعرف بلدك» التي تنظمها الشباب والرياضة، أعلنت الإدارة المركزية للبرامح الثقافية والتطوعية بالوزارة فتح باب الحجز للفوج الأول لرحلات اعرف بلدك إلى مرسى مطروح.

وأوضحت الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انطلاق الفوج الأول في الفترة من 9 حتى 14 يونيو الجاري.

ينطلق الفوج الأول إلى مرسى مطروح من محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية والمنيا، على أن تكون مدة الرحلة 4 ليال بخلاف الذهاب والعودة، يتم استقبال الفوج صباح يوم الخميس 9 يونيو والمغادرة مساء يوم الاثنين 13 يونيو 2022، ويتم الوصول صباح يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

يضم برنامج الرحلة زيارة شواطئ مرسى مطروح، جولات حرة، وزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

قيمة اشتراك رحلة مرسى مطروح

حددت الوزارة قيمة الاشتراك في الرحلة بمبلغ 1000 جنيه للفرد، على أن تكون الإقامة والإعاشة في إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح.

شروط الاشتراك برحلة مرسى مطروح

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 عامًا.

- يمنع نهائيا اصطحاب كل من الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- لا يسمح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- غير مسموح نهائيًا بالتدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك،

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي، كما يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.

الاشتراك في رحلة مرسى مطروح

يتم الاشتراك في رحلة اعرف بلدك إلى مرسى مطروح من خلال الرابط الإلكتروني المتاح على صفحة وزارة الشباب والرياضة، أو من خلال التوجه إلى مقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

يتم تجمع الفوج أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة والجيزة، وأمام مديريات الشباب والرياضة لمحافظات الدقهلية والمنيا، الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 9 يونيو الجاري.