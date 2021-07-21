رحلات مرسى مطروح في المصيف.. رحلات سفاري ويخوت بحرية

يزداد الإقبال على رحلات مرسى مطروح خلال هذه الأيام، في موسم الصيف، في ظل جذب مطروح العديد من الأسر المصرية، والسياحة الأجنبية، ويتوافد على مطروح رحلات يومية من مختلف مدن ومحافظات مصر، لقضاء المصيف، والاستمتاع بالبحر والأماكن السياحية المنتشرة في مناطق كثيرة، مع الطقس الساحلي المعتدل، هربا من ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والصعيد ومحافظات الدلتا.

ويتوجه المصطافون إلى المزارات السياحية صباحًا ومساءً لقضاء أجمل الأوقات بين الأهل والأصدقاء، مع تمتع مطروح والساحل الشمالي بالأمن والأمان على مدار العام.

رحلات مرسى مطروح في المصيف.. اعرف تفاصيل الفسح

وتتعدد الفسح في مرسى مطروح، ويجد المصطافون كل شيء خلال المصيف، حسب تمارة مطروح، مدير شركة سياحة بمطروح، شارحة لـ«الوطن» أبرز الرحلات، منها اليخت في البحر ويستمر لمدة ساعتين، نزهة بحرية، ونزول المياه في جزيرة النورس، وسعرها بسيط في المتناول 70 جنيها ومتاح وجبات، والسيرك سهرة ليلية من الساعة 10.30 مساء وحتى 1.0 صباحا، بـ60 جنيها، وسفاري في أجمل أماكن بالصحراء عبارة عن بيتش باجي، فقرات تنورة وعرائس، ورقص نوبي وبدوي في وسط الجبل، بمنطقة تويويع، مع وجبات عشاء أبومردم وأكلات بدوية لذيذة، ورحلات كهف الملح، بسعر 100 جنيه، ورحلات شاطئية، لجميع الشواطيء، وأسعار مخفضة للشواطئ التي بها رسوم، وتوفير وسائل المواصلات، وتقديم جميع المساعدات للمصطافين، من توفير شقق مصيفية، والمنتجات التي تشتهر بها مطروح وسيوة كالزيتون والنعناع واللب وغيرها.

رحلات مرسى مطروح في المصيف.. خدمات 24 ساعة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توفير الخدمات في عيد الأضحى وعلى مدار موسم الصيف، ورفع حالة الطوارئ في مطروح والساحل الشمالي، بالمرافق الحيوية بالكهرباء والمياه، وزيادة سيارات الإسعاف على الساحل الشمالي والطرق السريعة، لخدمات الطوارئ والحوادث، واستقبال غرفة عمليات محافظة مطروح جميع الاستفسارات والشكاوى من المواطنين، على مدار الساعة، وتأمين الطرق والمناطق السياحية، على مدار 24 ساعة، مع استقبال السياح الأجانب بمطار مطروح الدولي وتقديم الكتيبرات المترجمة باللغات المختلفة عن جميع المزارات السياحية في مطروح.