تحرك برلماني بشأن أزمة وقوع السيستم في الامتحانات

طرح النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشكلة وقوع السيستم في الامتحانات خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالي 2023/2022.

التعليم: 99.99 % نسبة دخول الطلاب على السيستم

وأشار النائب إلى شكوى أغلب النواب الحاضرين من هذه المشكلة، في حين أن وزارة التربية والتعليم تصدر بيانات تفيد بأن نسبة الدخول على السيستم «التابلت» تصل إلى 99.99%، وتعجب النائب من هذه النسبة، مشيرا إلى أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

تضارب بيانات وزارة التعليم

وطالب النائب بحضور الوزارات المعنية لاجتماع يحل هذه المشكلة لأن البيانات متضاربة ووزير التعليم سبق وقال في الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤلات النواب عن وقوع السيستم: «اسألوا وزارة الاتصالات»، ومسئولو وزارة الاتصالات يقولون:« معندناش فكرة عن الموضوع لأن دي مسئولية وزارة التعليم»، وتساءل النائب: «لما السيستم يقع نسأل مين؟».