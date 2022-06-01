فرصة أخيرة لطلاب أولى وتانية ثانوي لأداء الامتحانات بالدرجة الفعلية

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، آخر أيام الامتحانات البديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب وجود مشكلة تقنية أثناء الامتحان أو وجود عذر قهري أو مرضي، في مواد الرياضيات، واللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة والمنطق.

«فرصة تانية» لطلاب تانية ثانوي في 4 مواد

كما يؤدي طلاب تانية ثانوي الامتحانات البديلة (الفرصة الثانية)، جبر وتفاضل وحساب مثلثات، واللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد الامتحانات البديلة ورقياً بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على الدرجة الفعلية وفي حالة الرسوب يدخل الطالب دورا ثانيا.

وأكدت وزارة التعليم، على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في اللجان الامتحانية، واحتساب 15 دقيقة راحة للطلاب ما بين الاختبارات، لافتاً إلى أن اسئلة الامتحانات ستكون اختيارا من متعدد.

وقالت وزارة التعليم، يتم تسليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ورقة مفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة والتي تشمل كل المصطلحات والمعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان.

الفئات المسموح لها دخول الامتحانات البديلة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الفئات المسموح لها دخول الامتحانات البديلة وفقاً للكتاب الدور الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وهي كالتالي:

طلاب أولى وثانية ثانوي، الذين أدوا الامتحان في مادة أو أكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

- طلاب أولى وثانية ثانوي، الذى لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.