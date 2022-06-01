«خطة النواب» تنتقد أزمات تعطيل السيستم خلال الامتحانات

وجه اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 22/230 انتقادات كبيرة حول الأسباب الرئيسية لوقوع السيستم أثناء تأدية الامتحانات للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة.

تعطيل السيستم

ووجه مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجموعة من التساؤلات لكل من مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «ما هي تكلفة تطوير المدارس ومن المسؤول عن تعطيل السيستم لأن وزارة التربية والتعليم تقول إنكم المسؤولين عن هذا الأمر».

وعقب دكتور محمود فخرالدين، حسن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي، قائلا: «تطوير المدارس المسؤول عنها وزارة التربية والتعليم»، مضيفا: «أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل هي من تحدد المسؤول، فإذا كان كابل الإنترنت فيكون السبب مسؤولية وزارة الاتصالات»، مشددا على أن نوعية التعطيل هي من تحدد السبب في سقوط السيستم.

مسؤولية الاتصالات

وهنا عقب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، قائلا: «سجلوا هذا الكلام في مضبطة الجلسة»، مضيفا: «في وزارة التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات هي المسؤولة والاتصالات تقول غير ذلك».

وعقب ياسر عمر رئيس اللجنة قائلا: «نحن نناقش الموازنة وياريت تكون الأسئلة في حدود الموازنة».