أحمد سعد يحتفل بوصول «عليكي عيون» إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنية «عليكي عيون» 100مليون مشاهدة على «يوتيوب».

ونشر أحمد سعد مقطعًا من الأغنية وعلق عليه: «عليكي عيون 100 مليون على يوتيوب، 100 مليون شكرا لكل جمهوري الحبيب».

أغنية عليكي عيون

أغنية «عليكي عيون» لـ أحمد سعد، من غنائه وألحانه، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية عليكي عيون

عليكي عيون.. لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار

عليكي كلام.. يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. فأكون أنا وإنتي كالأطفال

عليكي سلام.. يقويني على الأيام.. في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء.. حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق.. وأحس براحة واستقرار

عليكي جمال.. وقلبِك صافي وابن حلال.. معاكي بعيش في راحِة بال.. ومن غيرك بكون محتار.. وجودك خير

بضحكة تخلي يومي جميل.. بتسندي ضهري وقت ما أميل.. أنا فعلا عرفت اختار.

وتصدرت كلمات أغنية «عليكي عيون» للفنان أحمد سعد، محركات البحث في الساعات الأولى من طرحها في فبراير الماضي وتصدرت الأغنية قائمة «تريند» موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب».