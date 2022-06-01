أول تعليق لـ«طليقة» خالد عليش بعد حصوله على حكم رؤية ابنته 11 ساعة

علقت ميما الشامي، على حصول الإذاعي خالد عليش، حكمًا برؤية ابنتهما لمدة 11 ساعة أسبوعيًا، واختصامه كل شخص ساعد بشكلٍ مباشر أو غير مباشر ألا يرى ابنته بطريقة إنسانية حسب قوله.

طليقة خالد عليش: الله أعلى وأعلم

وكتبت ميما الشامي طليقة خالد عليش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الله أعلى وأعلم».

وكان الإذاعي خالد عليش، قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «النهاردة أنا خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ على خير.. وتاريخي لأنه أحسن حكم ممكن آخده في ظل ظروف قانون الأسرة السيئ لحين تعديله.. واللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا ف ده معناه إن الراجل قرأ وفهم وبيدي لكل واحد حقه».

طليقة خالد عليش: لم ألجأ للقضاء

وترفض ميما الشامي، الحديث عن تلك الأزمة وعدم تصدر اسم ابنتها وسائل الإعلام، حيث قالت قبل أيام «أنا معايا ما يثبت قانونيًا إن كل ما يُقال افتراء وكذب ونفاق، ولكن لن أدخل في هذه المناقشات والترندات مرة أخرى ومن السهل جدًا إثبات افتراء الطرف الآخر بس إلى هذه اللحظة لن أفعل ذلك».

وأضافت طليقة خالد عليش: «من لجأ للقضاء أولًا وأخيرًا وإلى هذه اللحظة لست أنا بعدما كان التعامل بصورة ودية ومن جعل سيرتنا ومادة للصحافة لست أنا.. وحل الخلاف لا يوجد له إلا طريقان إما ودي أو قانوني ولكن هناك طرف لا يرضيه أي حل منهما.. ولم أطالب إلى الآن بأي حق قانوني أو معنوي أو مادي».