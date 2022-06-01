طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم كيرة والجن (صورة)

طرحت شركة «سينرجي» البوستر التشويقي الأول لفيلم كيرة والجن، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بعد فترة طويلة من التحضيرات والتصوير.

ونشرت شركة سينرجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البوستر التشويقي لـ كيرة والجن، مُعلقة عليها بقولها: «30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية».

كيرة والجن ثاني فيلم يحجز مقعدًا في أفلام عيد الأضحى

يُعد فيلم كيرة والجن، ثاني الأفلام الذي تأكد مُشاركتها في موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، بعد فيلم بحبك، للفنان تامر حسني، ومن المُقرر الإعلان اتباعًا عن باقي الأفلام خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تعرف على أبطال فيلم كيرة والجن

يضم فيلم «كيرة والجن» عددًا كبيرًا من النجوم وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، وهند صبري، وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويقدم الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة «دنشواي» الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتم إعدام 4 من أهل قرية دنشواي، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

بدء التحضيرات لموسم أفلام عيد الأضحى في السينمات

وفي سياق متصل، أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنه جرى التحضير لموسم أفلام عيد الأضحى، منذ أيام، كونه يأتي بالتزامن مع موسم الصيف وكذلك نهاية العام الدراسي، إذ سيكون موسماً سينمائياً قوياً.

وأوضح أنّه تأكد مُشاركة 3 أفلام حتى الآن، في موسم عيد الأضحى، وهم: «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» لتامر حسنى، و«تسليم أهالى» لدنيا سمير غانم، وذلك بجانب مشاركة أفلام أخرى.