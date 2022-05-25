مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي إلى المغرب اليوم على متن رحلة خاصة

قال عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنَّه تمّ التنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي علي تجهيز طائرة خاصة من طراز «بوينج B737-800» رحلة رقم MS3200 لتقلع اليوم الأربعاء من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في الساعة 5.40 مساءً، لنقل البعثة إلى مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

رحلة العودة الثلاثاء

ومن المقرر أن تكون رحلة العودة رقم MS3201 يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الحالي.

في إطار توجيهات عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران بتقديم كل التسهيلات اللازمة لسفر بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى المغرب لمواجهة نادى الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الحالي.

تقديم التسهيلات اللازمة لسفر بعثة النادي الأهلي

وتتمنى الشركة الوطنية مصر للطيران التوفيق للنادي الأهلي ممثل كرة القدم المصرية في هذه البطولة وتحقيق اللقب للمرة 11 في تاريخ النادي.