«ابنته تزوجت من خارج العائلة».. حبس المتهمين بقتل ابن عمهما بالعياط

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين بالتخلص من ابن عمهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في مشاجرة نشبت بينهما، سببها خلافات عن كريمة الأخير، التي تزوجت دون موافقتهما، معللين الأمر الذي جلب العار لعائلتهما فقررا قتله، حسب وصفهما، وذلك في أرض زراعية ملك المجني عليه.

جثة في العقد السادس من عمرها

تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمخزن في إحدى القرى، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة الضحية، في العقد السادس من عمره، مصاب بجرح كبير برأسه، نتيجة تعرضه لاعتداء بضربة فأس.

سبب وقوع الجريمة

كشفت التحريات، عن سبب وقوع الجريمة، موضحة أن المتهمين الأول نجل شقيق المجني عليه مزارع يبلغ من العمر 37 عاما، وابن عم المجني عليه صاحب الـ44 عاما، أن ابنة المجني عليه جلبت للعائلة العار، بعد أن تزوجت دون موافقتهما، وأن الأخير لم يتخذ أي إجراء ضد ابنته أو قتلها بسبب «فعلتها الشنيعة»، من وجهة نظرهما.

بداية الواقعة

ملامح يظهر عليها مرور الزمن، تدل على طيبة القلب ونقاء الروح، ودع الرجل المسن صاحب الـ67 عاما، صباحا أسرته ممتطياً «حماره» رفيق رحلته اليومية، من أجل الذهاب للعمل في أرضه الزراعية، التي أفنى عمره في خدمتها، فهي مصدر رزق له وأولاده، أملا في العودة نهاية اليوم، لكن هذا اليوم تختلف عادته عن باقي الأيام، فاليوم ذهب مودعا لأسرته ولمنزله، فاليوم لا يعود ببسمته المعهودة على وجهه راضيا بمشقته وتعبه، بل يعود محمولا على ظهره غارقا في دمائه، بعدما اكتشف ابنه الواقعة.