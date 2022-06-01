«جريمة أبناء العم».. مزارع يستعين بقريبه لقتل عمه بالعياط: «بنته جابتلنا العار»

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف غموض العثور على جثة فلاح ملقاة بقطعة أرض ملكه، متوفيًا إثر كسر بالجمجمة ولا توجد أي إصابات.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا يفيد فيه بالعثور على جثة فلاح 67 سنة، ملقاة بقطعة أرض ملكه، متوفيًا إثر كسر بالجمجمة ولا توجد أي مسروقات.

أسباب الجريمة

على الفور أمر اللواء علاء فتحي بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد خلف رئيس القطاع بكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة، توصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة، نجل شقيق المجني عليه، مزارع، ويبلغ من العمر 37 سنة، وابن عم المجني عليه مزارع، ويبلغ من العمر 44 سنة.

اعترافات المتهمين

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أمام المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، اعترفا بارتكابهما الواقعة لأن المجني عليه لم يقتل كريمته التى تزوجت دون موافقتهما الأمر الذي جلب العار لعائلتهما فقرارا قتله، حسب وصفه.