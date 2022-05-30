البحث عن قاتل مزارع في العياط.. حطم رأسه ضحيته بفأس

شهدت إحدى قرى العياط في الجيزة، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها مزارع، حيث ضربه القاتل بفأس، مما أدى لوفاته في الحال، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وما زالت التحريات متسمرة للتوصل لهوية المتهم.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة مزارع داخل قطعة أرض زراعية ملكه في قرية بالعياط.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مزارع يبلغ من العمر 67 سنة، تم قتله خلال تواجده بقطعة أرض زراعية ملكه، وتبين من مناظرة الجثة، أن المتهم اعتدى عليه بواسطة فأس، بضربه على رأسه، شكل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة فريق بحث، لضبط المتهم، وقررت النيابة تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.