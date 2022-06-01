كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.. فئات محددة

بعد حصول عدد من الفنانين على الإقامة الذهبية في الإمارات، مثل الفنانة رانيا والفنانة نرمين الفقي، شهد محرك «جوجل» بحثاً مستمراً عن كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات حيث يرغب الكثيرون في معرفة كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات، للتقدم والحصول عليها والسفر في الوقت المناسب لهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يلي توضح «الوطن» كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة:

كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات

يشار في البداية إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت في عام 2019 عن منح الإقامة الذهبية للأشخاص المواهبين والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وهي عبارة عن إقامة مطولة داخل البلاد، وعن كيفية الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات فإنه يجب على الشخص أن يكون من الفئات المؤهلة للحصول على هذه الإقامة والتي تشمل:

- أن يكون المتقدم حاصل على شهادات الدكتوراة.

- يمنح الأطباء كافة الإقامة الذهبية.

- مهندسو الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية يمكنهم الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.

- متفوقو الجامعات المعتمدة بالإمارات بمعدل 3.8 وأكثر.

- الحاصلون على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.

- أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

- المستثمرون ورواد الأعمال والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

الإقامة المتوسطة في الإمارات

كما أنّ هناك الإقامة المتوسطة، وهي أقل من حيث المميزات من الإقامة الذهبية، حيث يمكن لثلاث فئات الحصول على تأشيرة الإقامة المتوسطة، وهي عبارة عن إقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا، ويمكن منحها لمستثمري العقارات وورواد الأعمال، بالإضافة إلى الطلبة المتفوقين، وهناك شروط لهم وهي كالتالي:

- الحصول على تقدير امتياز أو نسبة 95% على الأقل في الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن يكون طالب جامعي حاصل على معدل تراكمي 3.75 أو ما يعادله، في تخصصات المحددة.