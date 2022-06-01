خالد أبو بكر: الأهلي أغلى من الألماظ.. ولا بد من الحوار مع موسيماني

قال الدكتور خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن النادي الأهلي يجب أن توجد لديه قنوات اتصال قوية مع الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، وأن تتواجد بعثة الأهلي قبلها بأسبوع عند سفره وحجز المكان المخصص للبعثة، وعدم التصرف بشكل سيء أخلاقيا حتى إذا تعرض الأهلي للهزيمة، معلقا على واقعة في مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا: «اللعيب اللي رمى الميدالية ده لازم يتعاقب، في مبادئ عشان ده بيمثل مصر مهما كانت الظروف».

مطالبة بالحوار مع مدرب الأهلي

وأضاف «أبو بكر» خلال استضافته في برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه يطالب بالحديث مع المدير الفني للأهلي موسيماني من أجل تغيير طريقة اللعب وإذافشل في التغيير بعد 3 مباريات يجب عزله، لافتا إلى أنه ينتظر من النادي الأهلي قرارات كبيرة وموثرة لأن الجمهور «اتحرق دمه بالكامل».

الأهلي أغلى من الذهب والألماظ

وأكد المحامي بالنقض، أنه يعتقد أن النادي الأهلي في حاجة إلى حوار وطني لأن الأمور في الأهلي تشعبت، مبينا أن الكابتن محمود الخطيب كلاعب كرة قديم كثير له خالص التحية أما باعتباره رئيس الأهلي يجب إعطاء صلاحيات لمجلس الإدارة وتقبل الأصوات الأخرى دون الرجوع إليه لأن الهدف هو النادي الأهلي وليس الشخص، مؤكدا أن كل قيادات الأهلي وطنية، مشيرا إلى أن النادي الأهلى «أغلى من الذهب والألماظ».