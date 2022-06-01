خالد أبو بكر يطالب بإشراك الأمن في الحوار الوطني

قال الدكتور خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن مؤسس حزب الكرامة، حمدين صباحي أوضح في حوار تليفزيوني له أن الكرة الآن في ملعب المعارضة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني، وأكد أنه على المعارضة مذاكرة الملفات من أجل حل الأمور التي غابت عن الحكومة، لافتا إلى أنه يؤيد الأفكار التي تتحدث عن سن تشريع لوضع سقف للحبس الاحتياطي لأن هذا يحافظ على حياة الأشخاص.

إشراك الأمن في الحوار الوطني

وأضاف «أبو بكر» خلال استضافته في برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك أشخاص اكتوت بالحبس بسبب توسيع دائرة الاشتباه ولكن يجب الاستماع لرجال الأمن لمعرفة سبب توسيع دائرة الاشتباه، لافتا إلى أن الأمن يجب إشراكه في الحوار الوطني لأنه الأمن يحاسب على وفاة أي شخص، متابعا: «في ضوابط اسمها الأمن اللي تحمي المجتمع المصري وسمعة العائلات والدم اللي راح، خدوا رجل الأمن معاكم لأن لو ذكرت مرتبات رجال الأمن والتجار فالأمر لا يرقى لمرتبة العمل اللي بيقوموا به، في إفراجات كثيرة في ضوء القانون عن بعض الأشخاص».

ضرورة إشراك الجميع في الحوار الوطني

وأوضح المحامي بالنقض، أن الدول في بعض الأحيان تحتاج تفسير توسيع الدائرة الإجرامية، مؤكدا أن هناك إدارة البيان لدى النائب العام التي تعمل على مراعاة تناول الأخبار من أجل الأمن المجتمعي لأن الرأي من وجهة نظر النيابة وليس السلطة قد يؤدي إلى بلبلة في المجتمع وقد تلجأ إلى تطبيق الحبس، متابعا: «لا توجد دقة 100% في المحاكم في مختلف الدول من أستراليا إلى أمريكا، ولا تعويض يجازي يوم واحد ظلم في السجن، الحوار الوطني لحد دلوقتي ناجح لأن في ناس تم الإفراج عنها وفي احترام لضوابط الحوار، لازم نجيب رأي من المعارضة ومن المؤيدين بحضور المعايير المحددة».