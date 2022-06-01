خالد أبو بكر: على الحكومة زيادة برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن أي رئيس وزراء جاء إلى منصبه في مصر لديه معضلة متمثلة في أن الناتج القومي أقل من الإنفاق، وهذا يزيد من فرص الاستدانة ولم تحل هذه المعادلة في الوقت الحالي ولن تحل خلال 20 سنة، لأن كل حكومة تريد إقامة مشاريع تنموية مما يجعلها تستدين مرة أخرى.

أزمة الدين تفوق مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف «أبو بكر» خلال استضافته في برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN » مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أزمة الدين تفوق مصر وكل الدول التي تشبه لها.

متابعا: «متجيش انت تقعد في التكيف وتقوله أنت معملتش ده، هو كان ماشي كويس قبل الأزمة دي وكنا مشايين كويسين والمعدلات كويسة، والأزمة دي تربك أي حكومة شبه حكومتنا، إعادة الترتيب من الداخل هيصلح الأمور وده عن طريق إشراك كل الناس والدراسين في الأمر اللي هيصدر، فمثلا على سبيل المثال الدولة هتطلع وثيقة ملكية الدولة وهو عمل شيء كويس إنه طرحها للمناقشة من قبل رجال الأعمال والصحفيين والشعب والخروج لفكرة القطاع الخاص أمر جيد، وبيع بعض الأصول والشركات ده أمر كويس، مصر فيها فنادق خاسرة مع أن موقعها متميز، ودي خطوات جديدة كعلاج مؤقت نتيجة وجود أزمتين كبار وهما كورونا وروسيا».

ضرورة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية من الغد

وأوضح المحامي بالنقض، أن الدولار الجمركي ارتفع اليوم وهذا الأمر سيعاني منه المواطن العادي لذا يجب زيادة برامج الحماية الاجتماعية فورا غدا لكل الأشخاص الذين يحصلون على مختلف البرامج الاجتماعية، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة «لحمنا ودمنا الذي لا يتحمل أي زيادة»، مؤكدا أن الحوار الاقتصادي بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال يدخل ضمن الخطوات الأولوية للخروج من الأزمة الاقتصادية المؤقتة.