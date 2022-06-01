إسدال الستار على قضية جوني ديب وأمبر هيرد بعد 6 أسابيع متواصلة.. من الفائز؟

أسدل الستار بعد أكثر من 6 أسابيع متتالية، على قضية جوني ديب وأمبر هيرد، إذ أصدرت هيئة المحلفين، اليوم الأربعاء، المؤلفة من 5 رجال وامرأتين، في محكمة مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا حكمها، إذ اتهم طليقته بالتشهير، بعدما زعمت تعرضها بالتعنيف.

تفاصيل فوز جوني ديب بالقضية ضد طليقته أمبر هيرد

وقضت هيئة المحلفين، بفوز جوني ديب بالقضية التي اتهم فيه بتعنيف طليقته السابقة أمبر هيرد، إذ جرى إلزامها بدفع تعويض بقيمة 15 مليون دولار.

مقال رأي سبب اشتعال الأزمة بين جوني ديب وأمبر هيرد

ويقاضي جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد، ويطالب بتعويض 50 مليون دولار، ويتهمها بالتشهير به من خلال مقال رأي كتبته عام 2018 تصف نفسها بأنها «شخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي»، بينما قدمت «هيرد» دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضد النجم الأمريكي، بعد أن وصف محاميه مزاعمها بأنها خدعة، حيث يتهم كل منهما الآخر بتدمير حياته المهنية.

وتضمنت الشهادة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع سلسلة من التفاصيل المروعة لزواجهما القصير، شهدت «هيرد» أن ديب اعتدى عليها جسديًا أو جنسيًا أكثر من اثنتي عشرة مرة. خلال شهادته ، شهد «ديب» أنه لم يهاجم هيرد أبدًا، وأنها اختلقت مزاعم الإساءة، وأنها كانت هي التي هاجمته جسديًا عدة مرات.