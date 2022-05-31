نشأت الديهي عن تخلص سيدة من أبنائها الثلاثة بالدقهلية: قصة دامية ومؤلمة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، واقعة قتل سيدة بمحافظة الدقهلية لأطفالها الثلاثة ذبحا، ومحاولتها الانتحار بعد ذلك أسفل عجلات جرار زراعي، إذ تعرضت لإصابات بالغة نُقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وتركها رسالة لزوجها تعترف فيها بارتكابها الواقعة.

وأوضح «الديهي»، أن السيدة حاصلة على بكالوريوس التربية قسم اللغة عربية، وزوجها حاصل على بكالوريوس التربية ويعمل في المملكة العربية السعودية.

الموضوع مؤلم لأقصى درجة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، قائلا: «الله يرحم الأطفال ويحسن إليهم ويصبر أبوهم، فهذا جراح وألم لمجتمع بأثره»، مستطردًا: «وقفت أمام هذه القصة وعجزت عن تفسير ما جرى، الأم تذبح أبناءها بسكين، هل يمكن لأحد أن يتصور هذا، هذا خارج إطار العقل والتصور، وهذا الموضوع مؤلم لأقصى درجة، وقصة دامية مؤلمة، فلا يعلم أحد سبب إقدامها على ذلك، وهل هناك ضغوط أدت لفقدانها لعقلها».

من المؤكد أنها لم تكن بكامل قواها العقلية

وشدد الإعلامي، على ضرورة أن يكون هناك جهود من الباحثين النفسيين والاجتماعيين لتفسير ما حدث، وذلك بالتوازي مع التحقيقات والإجراءات القانونية، ومن المؤكد أنها لم تكن بكامل قواها العقلية.