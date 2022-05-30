نشأت الديهي: لغة المصالح تحكم علاقات الدول.. ومصر دبلوماسيتها قوية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره البولندي، إذ ذكر أن بولندا دولة مهمة، والجغرافيا هي الثابت الأساسي في كل التفاعلات السياسية، موضحًا أن المباحثات بين الرئيسين، دارت حول مجمل القضايا خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد المبدأ المصري المتمثل في حل المنازعات والمشكلات على مائدة المفاوضات ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين المصري والبولندي، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN».

العلاقة المصرية البولندية قديمة منذ عشرات السنين

أضاف «الديهي»، أن الحوار بين الرئيسين والمؤتمر الصحفي المشترك، والكلمات المتبادلة، تنم عن ود في العلاقة المصرية البولندية، كما أن العلاقة المصرية البولندية قديمة منذ عشرات السنين، والعلاقات التجارية والاستراتيجية بين البلدين والمنطقة الصناعية البولندية في منطقة قناة السويس تؤكد أنه يمكن تنمية العلاقات لمصلحة الشعبين، موضحًا أن مصر لديها علاقات طيبة مع كل الأطراف الخارجية، حتى المتناقضات، فمصر لديها علاقات طيبة مع روسيا ومع أوكرانيا وبولندا، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي.

لغة المصالح هي اللغة المفهومة بين دول العالم

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن هذا يعكس فقه الدبلوماسية المصرية في هذا التوقيت وإعادة هندسة العلاقات الخارجية المصرية وفقًا لنظرية اللا مشاكل والاستفادة من كل العلاقات، فضلًا عن أن لغة المصالح هي اللغة المفهومة بين دول العالم لا حب ولا كراهية ولا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، معتبرًا أن استقبال الرئيس السيسي، لنظيره البولندي وتوقيع عدد من الاتفاقيات، والتفاهم الواضح حول القضايا الأساسية المختلفة مثل سد النهضة والزراعة والصناعة المصرية والقضية الفلسطينية، يؤكد تأثير الدبلوماسية المصرية وفاعلية الدولة المصرية في ملف العلاقات الخارجية.