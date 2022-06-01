التعليم تعلن رسوم ملف التقديم لجميع المراحل التعليمية العام المقبل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابا مهما للإدارات التعليمية بشأن قيمة ملف التقديم على أن تكون «طلب الالتحاق - حافظة بلاستيكية بكبسولة - دمغات» بمشروع الوحدة المنتجة للطالب 20 جنيها بالنسبة للتعليم الأساسي، وهي كالآتي: «5 جنيهات للملف و12 جنيها دمغات و3 جنيهات أرباح».

21 جنيها للثانوي العام

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الخطاب المرسل للإدارات التعليمية، إنه بالنسبة للتعليم الثانوي العام وما في مستواه 21 جنيها مقسمة كالآتي: «5 جنيهات ملف و12 جنيها دمغات و3 جنبهات أرباح» بدون البطاقة الصحية وطوابع التأمين الصحي وطوابع البريد، ولا يجوز جمع طوابع البريد من أولياء الأمور على ملفات الالتحاق بالمدارس لعدم وجود قرار أو قانون يجيز ذلك.

الدمغات والطوابع التي تلصق على طلب الالتحاق

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في خطابها بشأن الدمغات والطوابع التي تلصق على طلب الالتحاق «استمارة 34%» عند التقدم للمدارس من مختلف المراحل التعليمية «رسمي وخاص» تكون القيمة كالتالي:

- رياض أطفال الملحقة بالمدارس الرسمية: جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات وجنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- رياض أطفال الملحقة بالمدارس الخاصة:

جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات وجنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الابتدائي الرسمي: جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات وجنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الابتدائي الخاص: جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات وجنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الإعدادي بأنواعه:

جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات وجنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- التعليم الثانوي العام وما في مستواه:

جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات و2 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

- مدارس تحسين الخط العربي: جنيه رسوم تنمية موارد و10 جنيهات دعم وتمويل مشروعات و2 جنيه طابع نقابة مهن تعليمية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مدارس التعليم المجتمعي مدارس رسمية، ويطبق عليها نفس التعليمات الموضحة عند الالتحاق بأي مرحلة من مراحل التعليم، ويرفق بملف الطالب البطاقة الصحية عند التقدم بالالتحاق بالصف الأول الابتدائي «1 KG» للتأكد من سداد طوابع التأمين الصحي بها عن السنوات السابقة على الالتحاق طبقا للجدول الموضح بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي المؤرخ في 2021/5/4.