«التعليم» تحدد ضوابط التقديم للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقديم للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه يتم التقديم ورقياً في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو من خلال ولي الأمر للملف الخاص بالطفل مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من قبل المدرسة.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه يتم الإعلان عن قواعد وشروط القبول ومواعيد التقديم في مكان بارز بالمدرسة وكذلك مواعيد سداد المصروفات الدراسية وكشوف المقبولين بعد اعتمادها.

التعليم: لا توجد استمارة رغبات للالتحاق برياض الأطفال

ونوهت الوزارة إلى أنه لا يوجد استمارة رغبات يكتبها ولي الأمر للالتحاق برياض الأطفال، ولكن يسمح لولي الأمر بالتقديم لكافة المدارس الخاصة التي يرغب في إلحاق ابنه او ابنته بها حسب السن القانوني للقبول.

وأوضحت أن المدرسة تقوم بعمل كشوف بأسماء الأطفال المتقدمين بعد نهاية موعد التقديم وهو 30 يونيو 2022، في خلال أسبوع من تارخيه ويرسل لتوجيه رياض الأطفال بالإدارة لاعتماد الكشف الخاص بالأطفال المقبولين حسب السن القانوني والكثافة المقررة بكل روضة حسب الترخيص الصادر لكل مدرسة ويتم تحديد مبلغ المصروفات الدراسية من قسم التعليم الخاص لرياض الأطفال بالإدارة التعليمية ويترك نسخة معتمدة من الأطفال المقبولين بتوجيه رياض الأطفال وقسم التعليم الخاص بالإدارة.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2022،

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ويمكن للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية، وكذلك التقدم إلكترونيا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات.

وقالت الوزارة إن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 متاح من خلال بوابة مركز المعلومات، بداية من أول يونيو المقبل، مؤكدة أن أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الاطفال الرسمي، والرسمي لغات، يسجلون إلكترونياً.