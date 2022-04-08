عاجل.. «التعليم» تعلن غلق باب التقديم للمدارس اليابانية غدا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق باب التقديم للطلاب للمدارس المصرية اليابانية يوم 9 أبريل الجاري، موضحة في بيان لها عبر صفحة المدارس اليابانية عبر موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن التقديم متاح بكل المدارس لمستوى أول رياض أطفال و«أماكن محدودة» للمراحل الأخرى بالمدارس الحالية.

قيمة المصروفات

- قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023 الإجمالية تقدر بـ14100 جنيه فقط لا غير.

- قيمة الكتب الدراسية إجبارية على مختلف أولياء الأمور، على أن يتم تحصيل سداد قيمتها من خلال السداد المباشر عن المدرسة، بإيصالٍ منفصلٍ.

- لا يجوز نهائيًا الحصول على الكتب من خلال أي مصدر خارجي، حيث أنه لن يتم تسليم الكتب دون دفع قيمتها المحددة، كما أنه ليس من حق ولي الأمر المطالبة بها في حال عدم سداده للقيمة المستحقة.

تكلفة الزي المدرسي

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي، فإن قيمة الزي المدرسي إجبارية في بداية كل مرحلة دراسية والمستجدين، وفقاً للأسعار التالية:

1- الطقم الكامل 5 قطع قيمته 1300 جنيه.

2- الصف الرابع قطعتين بمبلغ 500 جنيه.

على أن عدم سداد قيمة الزي المدرسي في مواعيدها المحددة يعتبر مخالفة للقرار الوزاري برقم 171 لعام 2019، على أن يتم إيقاف كل إجراءات القيد حتى يتم السداد.