شروط التقديم للمدارس الرسمية الدولية بعد فتح التقديم بفرعين جديدين

حددت المدارس الرسمية الدولية، شروط الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، بعد فتح باب التقديم لرياض الأطفال بفرعي العاصمة الجديدة والنوبارية، مشددة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على ضرورة طباعة نموذج التقديم وملء جميع البيانات بالكامل بخط واضح وطباعتها وتسليمها في أثناء المقابلة الشخصية للطفل والتي ستُحدد من خلال المدرسة، وإرسال الموعد على البريد الإلكتروني الخاص بولي الأمر.

وأضافت أن الشروط تتمثل في أن العمر المطلوب للمرحلة التأسيسية رياض الأطفال هو 4 سنوات وليس أكثر من 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في الأول من أكتوبر 2022 وألا يعانى الطالب من أى أمراض نفسية أو فكرية أو الإعاقات التي تتطلب برامج خاصة، مؤكدة أنه في حالة غياب الوالدين يجب تقديم توكيل رسمي إلى المسؤول بمدارس دولية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمكان عمل الوصي.

إذا لم يجتز الطفل التقييم فلن تجرى مقابلة معه للوالدين

وشددت على ضرورة أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب الذي يغطي ما المظهر والتطور البدني والتطور المعرفي ومهارات التفكير المعلوماتي، مؤكدة أنه إذا لم يجتاز الطفل التقييم فلن يتم إجراء مقابلة معه للوالدين ويتم إخطار ولي الأمر بموعد الامتحانات والمقابلة عبر البريد الإلكتروني فقط.

ونبهت إلى ضرورة التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق منه باستمرار وفي حالة عدم كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح أو عدم قيام الوالدين بالحضور في الوقت المحدد المكتوب في البريد الإلكتروني سيعتبر هذا رفض منهم لتسجيل ابنهم في المدرسة ولا يتم تحديد موعد آخر للمقابلة.

قبول الطلاب بحسب مجموع الدرجات

وأوضحت أنه يتم إجراء المقابلة الشخصية للوالدين أو للطفل ويجب أن يكون الوالدين حاضرين للأمور الشخصية ويتم قبول الطلاب حسب مجموع الدرجات وإذا كانت درجة اختبار القبول متساوية فإن العمر هو شرط تفضيل الأقدم، مشيرة إلى أنّ الوصي يوقع على جميع التعهدات والإعلانات المحددة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم؛ لضمان الامتثال الكامل للشروط المالية والنظم الإدارية والتعليمية التي تحددها الوزارة والمؤسسة.

وأكدت أن ولي أمر الطالب يقر بعدم قبول الطالب بأي مدرسة أخرى وإذا كان الطالب مسجلاً في مدرسة أخرى فييصبح من مسؤولية ولي أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدرسة العامة الدولية ليست مسؤولة لعدم تسجيل الطالب إلكترونيًا إذا أخر ولي الأمر استكمال الإجراءات وإذا وجدت أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو أي معلومة مخفية عن حالة الطفل يتحمل الوصي المسؤولية والقرارات التي تتخذها المدرسة.