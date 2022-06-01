طارق الخولي: غدا خروج دفعة جديدة من المفرج عنهم بعفو رئاسي

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتوجه بخالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي، مما يدل على توافر الإرادة السياسية للإفراج عن كل من لم تتلوث يده بالدماء أو الانتماء لجماعات إرهابية.

منح المحبوسين في قضايا الرأي الفرصة للعودة الفاعلة في المجتمع

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن لجنة العفو الرئاسي هدفها العمل على إدماج وعودة كل من لم يتورط في دماء، مبنيا أنه تم منح للمحبوسين في قضايا رأي فرصة للعودة في المجتمع، وكان هناك سرعة ووتيرة تعطي أمل للجميع على إتمام المهمة في أسرع وقت ممكن.

إفراج عن شباب غدا

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تستقبل الطلبات عبر مجلس النواب أو التسجيل عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب وبعدها يتم مراجعة أسماء الأشخاص، مبينا أن الأهالي يتقدمون بطلبات ذويهم لكل هذه الجهات ويكون هناك تكرار للأسماء لذا يتم التنقيح وبعدها تطبق المعايير التي أعلنت من اليوم الأولى وعلى رأسها عدم انتماء الشخص لتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعمال عنف ومن ثم إرسال الأسماء، متابعا: «التوجه الآن إن كل من يتم اتخاذ قرار بالعفو عنه وكل إجراءاته ميسرة بيتم الإفراج عنه فورا، ولا ننتظر تجميع عدد معين للإفراج عنهم لأن الأفضل دايما الإفراج عن الأشخاص مش تجميع عدد معين، معندناش أسماء نهائية بس منتظر غدا الإفراج عن عدد من الشباب وهعلن الأسماء عنهم بكره، وإحنا مبنسبقش عن الأسماء عشان نتأكد من أن كل إجراءات الإفراج خلصت».