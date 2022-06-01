مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية باختفاء ضابط شرطة

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على أحد المجموعات الخاصة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مزاعم اختفاء ضابط شرطة يدعى السيد العابد في ظروف غامضة لمهاجمته الوزارة.

مصدر أمني: لا يوجد ضابط في الداخلية بذات الاسم

وأكد أنه لا يوجد ضابط في وزارة الداخلية بذات الاسم، وأن ذلك يأتي امتدادا لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة.