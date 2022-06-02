تفاصيل التقديم لرياض الأطفال محافظة الجيزة العام المقبل 2022-2023

التقديم لرياض الأطفال محافظة الجيزة للعام الدراسي المقبل 2022- 2023، من أكثر الكلمات بحثا عبر «جوجل»، إذ يرغب أولياء الأمور التقديم لأبنائهم في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، والتي بدأ التقديم لها، اليوم الأربعاء، ولمدة شهر على أن ينتهي 30 يونيو الجاري.

رابط التقديم لرياض الأطفال محافظة الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفاصيل التقديم لرياض الاطفال محافظة الجيزة، موضحة أنه يمكن لولي الأمر التسجيل على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالجيزة على هذا الرابط، بإدخال الرقم القومي للطفل وفقا لشهادة الميلاد، والمربع السكني.

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان لها، إن سن القبول في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات، 4 سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات.

سن القبول برياض الاطفال في محافظة الجيزة

وشددت «تعليم الجيزة» على أولياء الأمور بإدخال بيانات الطفل بدقة لاحتساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، موضحا الأوراق المطلوب تسليمها للمدرسة بعد إعلان النتيجة، وهي: «بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن».

تقسيم القطاعات

وحددت مديرية التعليم بالجيزة قطاعات المحافظة طبقا للمربع السكني والمعتمدة من المحافظ، كالتالي:

- قطاع شمال الجيزة: العجوزة ـ الدقي ـ الوراق- بولاق الدكرور.

- قطاع جنوب الجيزة: العمرانية ـ الهرم - بولاق الدكرور.

قطاع الفردوس «منطقة الفردوس»: ويشمل مدارس منطقة الفردوس.

قطاع الفردوس «منطقة ابني بيتك»: ويشمل مدارس منطقة ابني بيتك وحدائق أكتوبر، ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الأهرام والرماية كمربع سكني.

- قطاع الفردوس «منطقة دهشور»: ويشمل مدارس منطقة دهشور.

- قطاع الفردوس «أورسكوم»: ويشمل مدارس منطقة أوراسكوم.

- قطاع المتميز: مدارس غرب سوميد والحي المتميز.

- قطاع العاشر «محور الكفراوي»: ويشمل مدارس محور الكفراوي.

- قطاع العاشر «الحي السادس»: مدارس منطقة السادس.

- قطاع العاشر «الحي العاشر»: ويشمل مدارس منطقة العاشر.

- قطاع أبناء الجيزة «البراعم»: ويشمل مدارس ابني بيتك المنطقة السادسة ومنطقة أبناء الجيزة.

- قطاع الـ800 فدان: ويشمل منطقة الـ 800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده.

- قطاع الشيخ زايد: مدينة الشيخ زايد.

- قطاع أبو النمرس: مركز ومدينة أبو النمرس.

- قطاع أوسيم: مدينة ومركز أوسيم.

- قطاع كرداسة: مدينة كرداسة.

- قطاع الحوامدية: مدينة الحوامدية.

- قطاع البدرشين: مركز ومدينة البدرشين.

- قطاع العياط: مركز ومدينة العياط.

- قطاع منشأة القناطر: ويشمل وردان- المنصورية.

- قطاع الصف: مدينة الصف.

- قطاع أطفيح: مركز ومدينة أطفيح-

قطاع 6 أكتوبر: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- العمرانية: مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

- جنـــــوب: النهضة الرسمية المتميزة للغات

- الهرم: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- بولاق: عمر سليمان المتميزة للغات.