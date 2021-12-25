حزب المصريين الأحرار يرسل وفدا لتهنئة الكنيسة الأسقفية بأعياد الميلاد

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، باحتفالات الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك، برئاسة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، بحضور اللواء أشرف السيد محمد جلب الله، مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شارك ممثلًا عن حزب المصريين الأحرار، أمير بشرى غالي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد عبدالعليم، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنة التنمية المجتمعية، والدكتورة هبه واصل، الأمين العام للحزب.

المواطنة عنصر مجتمعي رئيسي في مصر

ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وكافة هيئات ومكاتب الحزب علي مستوي الجمهورية بمناسبة تلك المناسبة الجليلة، وفي هذا الإطار تقول الدكتورة هبه واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار: «يشرفني اليوم الحضور بالكاتدرائية نيابة عن الدكتور عصام خليل، لمشاركة أخواتنا الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد».

وتضيف في تصريحات لـ«الوطن»: «سعدت اليوم بما رأيته من وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد، وادعو إلى استمرار وحدتنا الوطنية فوحدتنا قوتنا ووحدة شعب، لأن اختلاف المفاهيم والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة أساسي للتقدم والتطور، ونأخذ في الاعتبار أن ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة يعد أساس التكامل والعيش المشترك».

الوحدة الوطنية سر قوة الشعب المصري

وتابعت: «أخيرًا أؤكد أن أي مواطن ينتمي لمصر الحبيبة، لابد أن يكن مبدأه المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي، وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ».