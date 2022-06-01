تعرف على موعد تسلم شركات السياحة مقدمات جدية الحجز للفائزين بالقرعة

قال علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بعد انتهاء عملية التضامن بين شركات السياحة في تنظيم برامج الحج والمحدد لها غدا الخميس، ستبدأ الشركات رأس التضامن فى تسلم شيك جدية الحجز الذى دفعه المواطنون الذين فازوا بالقرعة لتبدأ الشركات فى إجراءات دفع قيمة الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام من سكن وتنقلات داخلية وطوافة.

ولفت إلى أن شركات السياحة أخطرت المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحى بضرورة دفع قيمة برنامج الحج خلال الأيام المقبلة مع إعلامهم بوجود زيادة غير محددة فى أسعار الطوافة ستتم إضافتها للبرنامج رسميا فى غضون أسبوعين من الآن.

تفاصيل عملية التضامن في تنفيذ الحج

وأضاف لـ«الوطن» أن عملية التضامن بين شركات السياحة فى تنظيم الحج يعني اندماج أكثر من شركة في تضامن واحد على أن يكون هناك شركة تمثل رأس التضامن وتكون هي المسؤولة عن تنظيم برنامج الحج لكل الشركات الموجودة معها بالتضامن، موضحا أن أقل عدد للحجاج داخل التضامن الواحد هو 50 حاجا.

السفر لإجراء معاينة مساكن الحجاج نهاية الأسبوع المقبل

وأشار أبوزينة إلى أنه بعد انتهاء عملية التضامن ستقوم وزارة السياحة باستصدار خطاب لشركات السياحة (رأس التضامن ) الراغبة فى السفر لإجراء معاينة مساكن الحجاج لكى يتسنى لها بهذا الخطاب الحصول على تأشيرة دخول السعودية ،موضحا ان شركات السياحة ستبدأ نهاية الإسبوع المقبل السفر للمملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق عقود المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة بمكة والمدينة خلال حج هذا العام.

وكان باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون أقل سعر للحج الاقتصادي هذا العام شاملا تذكرة الطيران هو 120 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لبرنامج الحج الاقتصادى تحسين 5 نجوم، مرجعا ذلك إلى الارتقاع الرسمي لأسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.